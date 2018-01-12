Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Zarif, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la düzenlediği toplantının ardından İran devlet televizyonu IRIB'e konuştu.

Zarif, "AB'nin 3 ülkesi ve Sayın Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmadan gerçekleşen haklarının mahfuz olduğunu vurguladılar." dedi.

Nükleer anlaşmanın maddelerinde herhangi bir değişikliğin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Zarif, "Yaptığımız görüşmelerde nükleer anlaşmanın maddelerinde herhangi bir değişikliğe gitmenin söz konusu olmadığı konusunda ortak görüş sergilendi. ABD, nükleer anlaşmalara sadık kalırsa İran da kalacaktır." ifadelerini kullandı.