Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nablus'un güneyindeki Feraat köyünden Abdurrahman et-Tavil isimli aktivist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yahudi yerleşimciler, İsrail askerleri koruması altında son iki gündür kentin güneybatısında yer alan Ferata ve Til köyleri yakınında yaklaşık 4 dönüm tarım arazisini tahrip etti." dedi.

İsrail askerlerinin, yerleşimcilere tepki gösteren toprak sahibi Filistinlileri bölgeye yaklaştırmadığını ifade eden Tavil, İsrail'in bölgedeki "ileri karakollarının" genişletilmesi için bölgedeki arazilere el konulmak istendiğini kaydetti.

Nablus'ta "yeni yerleşim projesi" uyarısı

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, İsrail'in Nablus'taki Filistinlilere ait bölgeleri hedef alan "yeni yerleşim projesi" konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, projenin, bu bölgedeki yerleşim birimlerini birbirine bağlamak için 60 ve 55'inci yollar başta olmak üzere yerleşim birimleri yollarının geliştirilmesi ve genişletilmesi aracılığıyla "büyük bir yerleşim kompleksi" kurmayı amaçladığı kaydedildi.

Projenin ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın ulaşımının bölünmesine ve Filistin devleti kurulmasının engellenmesine yol açan binlerce yeni yerleşim biriminin kurulmasına imkan tanıyacak altyapıyı oluşturmayı amaçladığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Tarım Bakanı Uri Ariel gibi İsrail bakanlarının bu bölgede binlerce yerleşim birimi bina etme çağrıları, daha önceden planlanan ve son aylarda uygulamaya konan yayılmacı yerleşim planlarının çehresini açıkça ortaya koyuyor."

İsrail hükûmetinin, taraflı ABD politikaları başta olmak üzere bazı durumları yerleşim birimlerinin genişletilmesini hızlandırmak ve Filistin topraklarını yağmalamak için kullandığı ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak ve ilgili BM kararlarını uygulamak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükûmet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, bugün Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut inşa etme kararını onaylamıştı.