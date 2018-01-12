Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 46 yaşındaki Türk vatandaşı Hazır, yaklaşık 6 saat gözaltında tutulduktan sonra salıverildi.

Serbest bırakıldıktan sonra Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'nin (Kışla) önünde AA muhabirine açıklama yapan Hazır, "Mescid-i Aksa'da Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdikten sonra İsrail polisi tarafından karakola götürüldüm. Polise hiçbir mukavemet göstermediğim halde yaklaşık 6 saat karakolda tutularak sorgulandım. Daha sonra 15 gün Mescid-i Aksa'ya girme yasağı aldığım söylenerek serbest bırakıldım." dedi.

Mescid-i Aksa'ya girmesi durumunda mahkemeye sevk edilerek 5 bin Şekel (5 bin 520 lira) para ile hapis cezasına çarptırılacağının söylendiğini belirten Hazır, "Bu süre içerisinde polisin beni çağırması durumunda karakola gelmek zorunda olduğumu söylediler." ifadelerini kullandı.

Gözaltı süresince Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etti.