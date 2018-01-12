Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim takviminin açıklanmasının ardından başkent Kahire'de basın toplantısı düzenleyen Ali, "Beyaz bayrak açmayacağız. Gelecek nesiller, 'Onlar diktatörlüklerini kurarken siz neredeydiniz.' demesin diye bu yolu seçtik." ifadesini kullanarak adaylık işlemlerine devam ettiğini ve geri adım atmayacağını belirtti.

Adaylık başvurusunda bulunmak için yeterli sürenin olmayışına tepki gösteren Ali, seçim takvimiyle ilgili, "Haksız ve seçim sürecinin içini boşaltan bir takvim" değerlendirmesinde bulundu.

"Ocak 2011 devriminin tüm evlatlarına" seslenen Ali, 25 bin imza toplayarak 25 Ocak'ta Talat Harb Meydanı'ndan başlayan bir insan zinciri halinde Milli Seçim Kurulu (MSK) binasına gidip imzalarını teslim etmelerini istedi. Ali, "Seçimlerin bir tiyatroya dönmemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.