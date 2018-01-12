Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, çatışmaların ve sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği Doğu Hama'dan göç eden aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin'de yapılan konaklama merkezi tamamlandı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Hama'dan İdlib kırsalına göçün sürdüğünü söyledi.

Göç nedeniyle yeni barınma ihtiyaçlarının oluştuğunu ifade eden Tosun, "Hama'dan göç eden aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin'e kurulan çadır kampı tamamlanarak, 200 aile yerleştirildi. Mobil sağlık merkezi, gelen aileleri sağlık taramasından geçirdi. Çocuklar için alanda bir okul oluşturuldu. Temiz içme suyu ihtiyaçları su tankerleriyle gideriliyor.'' dedi.

Bombardımanın ortasından gelen çocukların rüzgar sesinden bile irkildiğini vurgulayan Selim Tosun, "Elektrik kullanımları için çalıştırdığımız jeneratörlerin motor sesinden bile irkilip çadırlarına kaçan çocuklar oldu." şeklinde konuştu.

Tosun, alanın gelen ailelere yetersiz kalması nedeniyle Babuska bölgesinde yeni çadırlar kuracaklarını da sözlerine ekledi.