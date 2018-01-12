Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Washington Bölge Mahkemesine dava açan tutuklular, Trump yönetiminin ABD Kongresinin 2001 yılında kabul ettiği Askeri Güç Kullanımı Yetki Yasasında yer alan "askeri gözaltıların süresinin sınırlı olacağı" ve "herhangi meşru gerekçeye dayanmayan sürekli gözaltı yapılamayacağı" hükümlerine aykırı davrandığını savundu.

Tutuklu avukatları, dava dilekçesinde Trump yönetiminin salıvermeme politikasının "sürekli gözaltı" anlamına geldiğini ve Amerikan Anayasası ile ABD Kongresinin Guantanamo mahkumlarının haklarını düzenlemek için aldığı kararlarla bağdaşmadığını vurguladı.

Yemenli tutuklu Şerkavi El Hac'ın avukatı olarak davaya müdahil olan Pardiss Kebriaei, "Bu kadar uzun süreli ve ucu açık gözaltı bugüne dek örneği görülmeyen, tamamen deneysel bir uygulama." ifadelerinin kullandı.

Halen Guantanamo'da terör şüphesiyle 41 kişi gözaltında bulunuyor. Farklı güvenlik birimleri bu kişilerden 5'inin serbest bırakılmasını tavsiye etse de Trump yönetimi göreve geldiğinden bu yana hiçbirini serbest bırakmadığı gibi, "serbest bırakılması tavsiye edilenler listesine" yeni ekleme de yapmadı.

Yıl dönümü protestoları

Öte yandan Guantanamo'daki gözaltı merkezinin kuruluşunun 16. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da Beyaz Saray önünde protesto gösterisi düzenlendi.

ABD'nin Küba'nın güneyindeki toprağı Guantanamo Körfezi üssündeki gözaltı merkezi, ABD'nin 11 Eylül saldırısının ardından Afganistan'ı işgal etmesini izleyen günlerde açılmıştı. Gözaltına alınan ilk şüpheli 11 Ocak 2002'de merkeze getirilmişti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2009 yılında göreve geldiğinde merkezi kapatmak istemiş, fakat bu konuda Kongre'nin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı. Obama, merkezi kapatmasa da iktidarının ikinci döneminde gözaltındaki çok sayıda tutukluyu serbest bırakmıştı.

Açıldığından bu yana merkezden yaklaşık 750 kişinin serbest bırakıldığı tahmin ediliyor.