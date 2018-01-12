Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin iptaliyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Han, "Başkan Trump, Amerika ve Amerikalıları çok seven ve beğenen birçok Londralının, kendisinin politikaları ve uygulamalarının bizim kentimizin kapsayıcılık, çeşitlilik ve hoşgörüye dayalı değerlerinin tam zıddı olduğunu düşündükleri mesajını almış görünüyor." ifadesini kullandı.

Londra Belediye Başkanı, Trump'ın önümüzdeki ay kentlerine gelmesi halinde barışçıl kitlesel protestolarla karşılanacağına dair şüphe bulunmadığının altını çizdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'i de eleştiren Han, iptal kararının May'in Trump'ı resmi ziyaret için aceleci bir şekilde davet etmekle ne kadar hata yaptığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Johnson, Trump'ın ziyaretini savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesindeki en büyük yatırımcı olduğunu vurguladı.

Johnson, ana muhalefetteki İşçi Partili Londra Belediye Başkanı Han ile İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i "bu önemli ilişkiyi riske atmakta kararlı olmakla" suçlayarak, "ABD-İngiltere ilişkilerinin belediye sarayındaki bazı şatafatlı papağanlar yüzünden tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada ise ABD ile İngiltere arasındaki güçlü ve derin ortaklığın devam ettiği belirtildi.

İngiliz basını, Trump'ın iptal ettiği ziyaretin sadece ABD'nin Londra'daki yeni büyükelçilik binasının açılışını gerçekleştirme odaklı olduğunu ve Başbakan Theresa May'in Trump'a yaptığı tartışmalı resmi ziyaret davet içinse henüz bir tarih açıklanmadığını savundu.

Ada basını ayrıca Trump'ın ziyareti iptal kararında, ülkede yapılacak Trump karşıtı gösterilerin de etkili olmuş olabileceğini yazdı. Söz konusu elçilik açılışını da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un gerçekleştirmesinin beklendiğini aktardı.