Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan ziyaretinde bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Batı Balkanlar ile Türkiye arasındaki bağlantının artırılması son derece önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığının Bulgaristan'a geçmesi dolayısıyla Sofya’da bulunan Juncker, Halk Kültür Sarayı’nda (NDK) Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Juncker, Bulgaristan'ın ilk kez AB Konseyi dönem başkanlığını yürüteceğini hatırlatarak, Sofya ziyareti kapsamında başkanlık sürecine ilişkin konuları ele aldıklarını ifade etti. Komisyon Başkanı, Batı Balkanlar ile Türkiye arasındaki bağlantının artırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bulgaristan dönem başkanlığında Batı Balkanlar'ın gündeme alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Juncker, Sofya’da Batı Balkan ülkeleri zirvesi düzenleneceğini belirtti.

Juncker, ayrıca, Bulgaristan ve Batı Balkanlar’dan geçebilecek enerji hatlarını desteklediklerini de sözlerine ekledi.

“Türkiye ile ilişkiler AB için önemini üst seviyede korumaktadır”

Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin bir soru üzerine de “Türkiye ile ilişkiler AB için önemini üst seviyede korumaktadır. Ancak, Türkiye, geçmişte sahip olduğu Avrupa isteğinden uzaklaşıyor. Türkiye’nin önümüzdeki aylarda nasıl bir gelişme izleyeceğine bakacağız. ” şeklinde konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da “Türkiye ve Rusya Avrupa’nın büyük komşularıdır. Bence bu iki ülkeyle ilişkilerin normalleşmesi şart. Alınacak kararlara biz de uyarız” diye konuştu. Konunun Avrupa Konseyi ve diğer ülkelerin liderlerinin gündeminde olduğuna işaret etti.

"Yasa dışı göçü unutmayalım"

Başbakan Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye bizim büyük komşumuz. Göç konusundaki anlaşmasının uygulanması Avrupa Birliği için son derece büyük önem taşır. AB’nin Türkiye ile anlaşma imzaladıktan sonra yasa dışı göçün kat kat azaldığını unutmayalım! Avrupa’nın yaşadığı krizi bir hatırlayın. Bu krizin neticeleri halen büyük bazı AB ülkelerinde sürüyor.”

Öte yandan Borisov, Juncker'in Bulgaristan'ın "kısa zamanda avro para birimine geçemeyeceğini" belirtmesine rağmen ülkesinin Schengen ve avro alanına katılmak üzere kendisine verilen ödevi hazırladığını savundu.

Bulgaristan ekonomisinin “Döviz Kurulu” olarak bilinen Avrupa’nın finansal gözetimi altında tutulduğunu, 1997 yılından bu yana ülkenin “Leva” olan ulusal parasının avroya karşı denkliğini koruduğunu, bir avronun halen iki leva değerinde olduğunu söyleyen Borisov, “Avro alanının bekleme odasının eşiğindeyiz.” dedi.