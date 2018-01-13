Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da seçimlerin üstünden dört ay sonra hâlen devam eden koalisyon görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat blok ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), beş gün süren pazarlıkların ardından ön müzakerelerde anlaşmaya vardı. Taraflar temel çerçeve konusunda aradaki farklılıkları giderdi. İki parti, büyük koalisyon için asıl görüşmelere kısa süre içinde başlayacak. Başbakan Merkel, SPD lideri Martin Schulz ve CSU lideri Horst Seehofer'in anlaştığı 28 sayfalık müzakere sözleşmesi sızdı. Yeni hükûmetin Türkiye politikası, ayrı bir başlıkla yer alıyor. 26’ncı sayfada yer alan maddeye göre Türkiye’yle yeni fasıl açılmayacak ve açılan fasıl kapanmayacak. Türkiye’ye vize serbestîsi verilmeyecek ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek. Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den de Türkiye'ye uyarı geldi. Juncker, Türkiye'de gazeteciler tutuklu olduğu sürece ilişkilerde bir ilerleme olmayacağını söyledi.

YÜZLERİ GÜLDÜ

Perşembe akşamı son defa bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, SPD lideri Martin Schulz ve CSU lideri Horst Seehofer'in yüzü gülüyordu. Liderlerin anlaşamaması durumunda erken genel seçim ihtimali artacaktı.