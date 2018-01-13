Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kenti açıklarında avlanan bir balıkçının, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralandığını söyledi. Saldırının Mısır tarafından yapıldığını savunan Ayaş, Filistinli balıkçının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı. Mısır yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.