Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kenti açıklarında avlanan bir balıkçının, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralandığını söyledi. Saldırının Mısır tarafından yapıldığını savunan Ayaş, Filistinli balıkçının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı. Mısır yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Gazzeli balıkçıya saldırı
13.01.2018 - 06:45 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazze sahili açıklarında avlanan bir balıkçının, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralandığı bildirildi.
Etiketler : gazze,gazzeli balıkçı,
535963 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/535963.aspx
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