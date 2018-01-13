Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıyıya ulaşırken boyutu küçülerek 5 metrenin altına düşen dalgaların etkilediği Chicago'da, taşan suların tahrip ettiği göl kenarındaki koşu yolu birçok noktada kapatıldı. Bölge sakinlerine, yılbaşı öncesi görülen yoğun kar yağışı sonrası etkili olan soğukla birleşen tehlikeli rüzgara karşı uyarı yapıldı. Kenti gün boyu etkisi altına alan kar yağışı, tipi ve dev dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu. Indiana'nın kuzeybatısında donan yollarda araç trafiğini de olumsuz etkileyen rüzgarın etkisini cumartesi sabahı yitirmesi bekleniyor.