Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabir Eymo bölgesinde El Bubenna aşiretine mensup 2 sivilin PKK tarafından işkence edilerek öldürülmesi sonrası bölge genelinde gösteriler başladı. İlçe merkezi ile eşzamanlı olarak hareketlenen Münbiç kırsalından yüzlerce araçlık konvoy akşam saatlerinde Münbiç'e yöneldi.

Sokaklara dökülen kalabalıklar PKK ile birlikte ABD’yi de lanetleyen sloganlar atıyor. Münbiç'te konuşlu PKK militanları gösteri yapan kitlelere silah sıkarak dağıtmak istedi.

ABD ASKERLERİ KAÇTI

Bazı göstericilerin yaralandığı olaylar bölge geneline yayılarak büyüyor. Münbiç Kültür Merkezi'nin karargaha çeviren ABD'li askerler yaşanan olaylardan sonra karargahlarını boşaltarak şehir dışına kaçtı.

Bölge kaynakları, şehir genelinde 35 ABD askerinin bulunduğu ve şehirde tansiyonun yükselmesi ile birlikte akşam saatlerinde 4 araçlık ABD konvoyunun Münbiç dışına çekildiğini belirtti.