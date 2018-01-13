Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında helikopter kazası meydana geldi. Kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 7 kişiyi taşıyan helikopterde Hint Petrol ve Doğalgaz Kurumu'nda çalışan 5 kişinin olduğu belirtildi. Hint Kuvvetleri büyük çaplı hava ve deniz kurtarma operasyonu başlattı. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Hindistan'da helikopter kazası: 5 ölü, 2 kayıp
13.01.2018 - 23:20 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında meydana gelen helikopter kazası sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Etiketler : Hindistan,
536108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/536108.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER