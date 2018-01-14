Hamas liderlerinin hedefte olduğu listeye İsrail Ziraat Bakanı Auri Ariel'den skandal destek geldi. Yahudi yerleşimcinin katillerinin hâlâ bulunamadığını söyleyen Auire Ariel, "Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmeli" dedi.