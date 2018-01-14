Hamas liderlerinin hedefte olduğu listeye İsrail Ziraat Bakanı Auri Ariel'den skandal destek geldi. Yahudi yerleşimcinin katillerinin hâlâ bulunamadığını söyleyen Auire Ariel, "Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmeli" dedi.
İsrailli Bakan: Öldürme vakti geldi
14.01.2018 - 04:29 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail ordusuna bağlı birlikler, Batı Şeria’daki Nablus kentinde iki gün önce Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü saldırıdan sorumlu tuttuğu Filistinlileri yakalamak için baskılarını artırırken, belirlenemeyen kaynaklar İsrail tarafından saldırı planlamakla suçlanan bazı Hamas liderlerinin isimlerini kapsayan liste yayınladı.
Etiketler : filistin,israil,gazze,
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