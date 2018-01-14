Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, bu sayının 2016'da 25 bin 840 olarak kaydedildiği anımsatıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) zorunlu kota sistemi ile üye ülkelere 2 yıl içinde Yunanistan ve İtalya'daki 160 bin sığınmacıyı yerleştirme planının, eylül ayında başarısız şekilde sona ermesinin ardından 380'den fazla çocuğun İtalya'da yeniden yerleştirme için hala beklediği ifade edilen açıklamada, bu çocuklardan 79'unun başvuru talepleri onaylandığı halde yerleştirmelerinin yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda 151 çocuğun da onay beklediği ve kalan 154'ünün ise isimlerinin belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, İtalya'nın kabul sistemine göre halihazırda en az 40 farklı milletten 18 bin 500 çocuğun refakatçisi bulunmadığına ve bu çocukların içinde bulunduğu şartların da çoğunlukla "kritik" olduğuna işaret edildi.