ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı koalisyonun, bu sefer Suriye'deki ortaklarıyla 30 bin kişilik bir "sınır koruma gücü" kurmak için çalıştığı duyuruldu. Yeni sınır gücü terör örgütü YPG'nin liderliğinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak. Planlanan terör ordusunun yarısı SDG'lilerden oluşacak. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'in Dışişleri’ne çağrılmasının altında da "terör ordusu"nun yattığı, Türkiye’nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlık ilettiği öğrenildi. Örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." demişti. DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, şimdiye kadar 230 kişinin eğitildiğini, söz konusu güce katılanların yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde görev alacağını öne sürdü. Dillon, "Kuzey Suriye’de daha çok Kürtler, Fırat Vadisi ve Irak sınırı boyunca güneye doğru ise daha çok Araplar görev alacak” diye konuştu.



SÖZCÜ KALIN: KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin bu girişimine sert tepki gösterdi: Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Türkiye, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur.



DIŞİŞLERİ: MUKTEDİRİZ

Dışişleri Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı: Sözde ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.