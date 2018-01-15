Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü (6 Ocak) Doğu Çin Denizi açıklarından kargo gemisiyle çarpışan ve birkaç gün boyunca yanmaya devam petrol tankeri dün battı.

1 GÜNLÜK YAS



Tankerde bulunan mürettebatın kurtarılamaması üzerine İran Bakanlar Kurulu, bugün için 1 günlük yas ilan etti.

32 MÜRETTABAT HAYATINI KAYBETTİ



Hong Kong bandıralı kargo gemisiyle çarpışan ve İran petrolü yüklü Sanchi adlı petrol tankerinde, İranlı 30, Bangladeşli 2 olmak üzere 32 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Tanker, İran'dan Güney Kore'ye yaklaşık bir milyon varil kadar 136 bin ton ağırlığında petrol taşıyordu.