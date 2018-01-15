Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç'te bir hayvanat bahçesinde adeta katliam yapıldı. Hem de hayvanat bahçesi yetkililerinin bizzat kendileri tarafından.

İsveç'in Güney Batısında kalan Boras kentindeki hayvanat bahçesinde doğan 9 yavru aslanın, bakımlarının fazla masraflı olmaları nedeniyle öldürüldüğü açıklandı.

HAYVANAT BAHÇESİ YETKİLİSİ AÇIKLADI



Hayvanat bahçesi yetkililerinden Bo Kjellson, 2012 yılından bu yana 13 yavrunun dünyaya geldiğini, bu yavrulardan ikisinin doğal sebepler yüzünden öldüğü belirtilirken, 9 yavrunun da öldürüldüğünü açıkladı. Bo, “Yavrulardan yalnızca ikisinin hayatta kalmasına izin verildi” dedi.





HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI AYAKLANDI



Haberin ortaya çıkması üzerine ülkedeki hayvan hakları savunucuları ayaklanarak protestolar düzenlemeye hazırlanıyor.