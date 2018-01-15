Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği yıllık basın toplantısında, Soçi’de bu ay sonu yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi girişiminin Birleşmiş Milletler için tevşik edici olacağını söyleyen Lavrov, “Böylece çalışmalar hızlanacaktır”. Kongre, her durumda Cenevre görüşmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor” dedi. Lavrov ayrıca, geçtiğimiz yıl Astana sürecini başlatan, Türkiye ve İran’a övgüde bulundu.

"Suriye ulusunun bir parçası olan Kürtlerin çıkarlarına saygı duyulması gerektiği de Soçi kongresinde değerlendirilecek” ifadelerini kullanan Rus Bakan, “Suriye'nin Ulusal Diyalog Kongresi'ni toplayarak, Suriye'deki ve dışarıdaki tüm tarafların çıkarlarını uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

"Türkiye İdlib'de gözlem noktalarını hızla kurmalı"

Öte yandan, Türkiye'nin İdlib'de gözlem noktalarını hızla kurması gerektiğini söyleyen Lavrov, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verir. Bu konuya ilişkin detaylı açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor.