Rusya'nın Perm Şehrinden bir okulda, 2 öğrenci arasında ders sırasında çıkan tartışma, diğer öğrencilerin de karışması sonucu büyük bir kavgaya dönüştü. Kavgada öğrencileri ayırmaya çalışan öğretmenlerden biri ve 14 öğrenci yaralandı. Kavgayı başlatan 2 öğrencide bıçak bulunduğu ve diğer öğrencilerden bazılarının bıçakla yaralandığı aldığı belirtildi. Yaralanan kadın öğretmenin ve öğrencilerden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası 700 öğrencinin okuldan tahliye edildiği ve derslere geçici olarak ara verildiği bildirildi.
Rusya'da bir okulda bıçaklı kavga çıktı, 15 yaralı var
15.01.2018 - 17:30 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da bir okulda çıkan kavgada, biri öğretmen ve 2’si ağır 14 öğrenci yaralandı.
Etiketler : rusya,haberler,bıçaklı kavga,
536592 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/536592.aspx
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