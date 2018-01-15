Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Vladivastok kentinde bir süpermarkette tüp gazların patlaması sonucu birkaç saniye içinde bina hızlı şekilde yanmaya başladı. Olay sırasında binada olanlar tahliye edildi. Yangın sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.