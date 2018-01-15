Edinilen bilgiye göre, Vladivastok kentinde bir süpermarkette tüp gazların patlaması sonucu birkaç saniye içinde bina hızlı şekilde yanmaya başladı. Olay sırasında binada olanlar tahliye edildi. Yangın sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Rusya’da süpermarkette yangın: Yaralılar var
15.01.2018 - 22:56 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın Vladivastok kentinde bir süpermarkette yangın çıktı. Olayda yaralananların olduğu öğrenildi.
Etiketler : rusya,vladivastok,
536648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/536648.aspx
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