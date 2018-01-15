Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarına bir kez daha maruz kaldığı, AB'nin hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ülkedeki yetkililere başsağlığı dilediği belirtildi.

Gelecekte istikrarlı bir Irak inşa etmek ve terörizmi mağlup etmek için dayanışma ve birliğin önemine değinilen açıklamada, AB'nin Iraklı vatandaşların ve Irak hükümetinin yanında durmaya devam edeceği mesajına yer verildi.

Bağdat'ın merkezindeki Tayaran Sahası bölgesinde bugün düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 90 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.