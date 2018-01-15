Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Tudose, 6 aylık görevi boyunca başının dik ve görevini temiz şekilde yerine getirdiğini söyledi.
Öte yandan Romanya'da Tudose'un istifasıyla birlikte 7 ay içerisinde 2 başbakan istif etmiş oldu.
Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti
15.01.2018 - 23:33 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine görevinden istifa etti.
Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Tudose, 6 aylık görevi boyunca başının dik ve görevini temiz şekilde yerine getirdiğini söyledi.
Etiketler : romanya,mihai tudose,
536658 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/536658.aspx
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