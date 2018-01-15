Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Tudose, 6 aylık görevi boyunca başının dik ve görevini temiz şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Öte yandan Romanya'da Tudose'un istifasıyla birlikte 7 ay içerisinde 2 başbakan istif etmiş oldu.