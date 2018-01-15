İsrail mahkemesi, İsrail askerine meydan okuduğu için 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresini Çarşamba gününe kadar bir kez daha uzattı. Savcılar ise duruşma bitene kadar Tamimi'nin gözaltında tutulmasını istiyor. Tamimi'nin avukatı Gaby Lasky mahkemede gözaltı süresi kararının uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini söyledi.
Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresi uzatıldı
15.01.2018 - 23:58 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresi yeniden uzatıldı.
İsrail mahkemesi, İsrail askerine meydan okuduğu için 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresini Çarşamba gününe kadar bir kez daha uzattı. Savcılar ise duruşma bitene kadar Tamimi'nin gözaltında tutulmasını istiyor. Tamimi'nin avukatı Gaby Lasky mahkemede gözaltı süresi kararının uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini söyledi.
Etiketler : İsrail askeri,Filistinli Ahed Tamimi,
536667 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/536667.aspx
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