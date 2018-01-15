Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail mahkemesi, İsrail askerine meydan okuduğu için 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresini Çarşamba gününe kadar bir kez daha uzattı. Savcılar ise duruşma bitene kadar Tamimi'nin gözaltında tutulmasını istiyor. Tamimi'nin avukatı Gaby Lasky mahkemede gözaltı süresi kararının uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini söyledi.

