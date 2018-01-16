Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tunus'taki futbol kulüplerinden Esperance'ın taraftarlarının, takımlarının 99. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında yaptıkları yürüyüşte çıkan olaylara güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bab Suveyka Mahallesi'nde taraftar grubundan bazılarının polise taş atması üzerine, polisler de göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Öte yandan, akşam trafiğin yoğun olduğu saatlere denk gelen olaylarda, trafiği güvenlik güçleri yönlendirdi. Yoldan geçen birçok Tunuslu da gazdan etkilendi. Bab Suveyka'nın bazı ara sokaklarında toplanan grupların yolları kapatmaya çalıştığı görüldü.

Tunus genelinde protestoların yaşandığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife eş-Şibani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yaklaşık 6 bin kadar Esperance taraftarına 5. Muhammed Caddesi'nden, kulübün merkezinin bulunduğu başkentteki Bab Suveyka Mahallesi'ne kadar eşlik ettiğini söyledi.

Şibani, Esperance'ın hafta sonu Filistin'in Vadi en-Nis takımı ile oynayacakları dostluk maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesine öfkelenen bazı grupların konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nı suçladığını belirtti.

Devrimin yedinci yıl dönümünü kutlayan Tunus, yaklaşık bir haftadır kitlesel hayat pahalılığı protestolarına sahne olmuştu.

Başkentin kalbi konumundaki Habib Burgiba Caddesi'nde 14 Ocak'ta devrimin yıl dönümünü kutlayan ve yeni bütçe yasasını protesto eden Tunuslular, herhangi bir olaya sebebiyet vermeden yürümüştü.

Yılbaşında gelen zamlar

Tunus'ta devletin "kemer sıkma" tedbirlerini artırmak için geçen yıl aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara neden olmuş, bu zamları protesto etmek için pazartesi günü gösteriler başlamıştı. Bir kişinin hayatını kaybetmesiyle artan gösteriler Tunus geneline yayılmış, şiddet ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Savunma Bakanlığı, devlet binalarını korumak için 2 bine yakın asker görevlendirmişti. Halihazırda 800'ün üzerinde kişi şiddet, yağma, devlet malı ve özel mülke zarar verme gibi gerekçelerle gözaltına alındı.

Tunus hükûmeti, yeni bütçenin getirdiği hayat pahalılığından etkilenen düşük gelirli ailelere 40 milyon dolarlık sosyal yardım; 200 bin aileye de ücretsiz sağlık hizmetinin sağlanacağını açıklamıştı.