Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Peled özetle şunları anlattı:

Dedem, İsrail bağımsızlık bildirgesini imzalayanların arasındaydı. Babam, İsrail ordusunda bir generaldi. İsrail 1967’de Filistin işgalini tamamladı. Bugün ise insanlar ‘işgal altındaki Filistin toprakları’ diyor. İşgal altında olmayan Filistin toprağı var mı? Bugün İsrail’in bu işgalci politikaları hâlâ devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, 'İsrail bir terör devletidir'.

İsrail’in Beyaz Saray’da (ABD) ajanları var. Donald Trump’ın Kudüs’ü başkent ilan etme kararının ardında da bu ajanlar var. Kudüs kararı sonrası özellikle ABD’de ‘Müslüman dünyasında şu kadar şiddet olayı yaşanacak’ beklentileri oluşmuştu. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde diplomatik, çok ölçülü ve yerinde bir tepki, bu beklentileri boşa çıkardı.