Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'e başlatılacak muhtemel bir operasyona Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanısıra, Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılmış olan ÖSO bileşenleri de iştirak edecek. Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan Feylak eş-Şam'ın liderleri Muaz ebu Ömer "20 bin ÖSO unsuru Afrin hazır ve alarmda. Operasyona katılacak olan ÖSO askerleri Afrin'in hemen doğusundaki Azez'de konuşlandı" dedi. El-Bab bölgesi civarındaki ÖSO unsurlarının da Azez'e kaydırıldığı öne sürülüyor. Fırat Kalkanı Gücü içinde yer alan Sultan Murad Tugayı komutanı Ahmed Osman da "DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele sona erdi. Şimdi önümüzde YPG/PYD var" diye konuştu. Suriye'nin kuzey batı noktasında bulunan ve YPG'nin kontrolündeki Afrin, kuzey ve batıda Türkiye sınırı doğu ve güneyden de hem Suriye içindeki TSK unsurları hem de Fırat Kalkanı güçleri tarafından çevrelendi.