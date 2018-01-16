Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusunda Ugandalı ayrılıkçılardan oluşan silahlı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF-Nalu) başta olmak üzere bölgedeki terör gruplarına karşı, Demokratik Kongo Silahlı Güçleri (FARDC) ve Uganda Halk Savunma Kuvvetlerin (UPDF) tarafından ortak bir operasyon yapılacak.

Uganda'nın güneyindeki Entebbe kentinde, Doğu Afrika ülkelerinin Ordu Genel Sekreterleri ile KDC ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin istihbarat başkanları geçen pazar günü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ADF başta olmak üzere bölgedeki silahlı grupların mevcudiyetine son vermek için yeni bir stratejini geliştirmesi kararı alındı.



Uganda Ordu Sözcüsü Richard Karemire ise ülkesinin Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin bölgedeki terör gruplarının faaliyetlerine son vermek için KDC'ye her türlü desteği sağlayacağına dikkati çekerek, KDC hükümetinin UPDF'ye operasyonlara katılması için gerekli izni sağladığını ifade etti.



UPDF'nin gerektiği anda KDC ordusuna hemen destekte bulunacağını söyleyen Karemire, "Bu ordumuzun ülkeye gireceği anlamına gelmiyor. Hava saldırıları ve topçu atışlarıyla operasyonda yer alacağız." dedi.



Karemire, toplantıya katılmayan Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonunun (MONUSCO), Doğu Afrika Topluluğu üyesi olmamasına rağmen bölgedeki silahlı grupları yenmek için MONUSCO'nun kilit oyunculardan biri olduğunu vurguladı.



Görüşmeden çıkan neticeleri MONUSCO komutanlarıyla da paylaşacağını belirten Karemire, yarın buna yönelik bir toplantının yapılacağını sözlerine ekledi.