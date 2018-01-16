Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya'da 27 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminden önce siyasi partiler seçim kampanyalarına başladı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış görüşmelerinde Hükûmetin Başmüzakerecisi olan Liberal Partinin Devlet Başkan Adayı Humberto de la Calle, seçim öncesinde öne çıkan siyasetçi oldu.

Başkent Bogota’da düzenlediği mitingle Kolombiyalıların karşısına çıkan De la Calle, toplumsal uzlaşı, yoksullukla mücadele ve çevrenin korunması konularında çaba harcayacağını söyledi.

Kırsal kalkınmaya öncelik vereceğini dile getiren De la Calle, “Silahları susturmak yetmez. Barış anlaşması sadece gerçek barışa ulaşmak için atılmış ilk adımdır. Daha önce terk edilmiş bölgelere fırsatlar götürülmelidir.” dedi.

Ülkede “mafyanın, barışı kabul etmeyen FARC muhaliflerinin, paramiliter ve diğer militan grupların” varlıklarını sürdürmeye devam ettiğine vurgu yapan De la Calle, barış anlaşmasının “her derde deva” olmadığına dikkat çekti.

De la Calle, Kolombiya’daki güvenlik sorunları karşısında ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirme sözü verdi.

Geçen yıl kasım ayında Liberal Partinin ülke genelinde düzenlediği oylamada eski İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo’yu geride bırakarak partinin devlet başkan adayı olan De la Calle, 1990-1994 yılları arasında Cesar Gaviria hükûmetinde Devlet Bakanı ve 1994-1998 yılları arasındaki Ernesto Samper hükûmetinde ise Devlet Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Kolombiya'da ilk turu 27 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu 17 Haziran'da yapılacak.