Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Perris kentinde bir karı koca 13 çocuğunu yataklarına zincirleyerek yıllarca tutsak hayatı yaşattı. Çocukların, operasyonla kurtarıldığı açıklandı. Riverside ilçesi Şerif Merkezi, durumun Perris kentindeki evlerinden bir cep telefonunu çalarak kaçmayı başaran 17 yaşındaki çocuklardan birisinin polisi aramasıyla ortaya çıktığını belirtti. Eve yapılan operasyonun ardından karı kocanın gözaltına alındığı ve kötü koşullarda bir evde yataklarına zincir ve asma kilitlerle bağlı olarak yaşayan 13 kardeşin de kurtarıldığı açıklandı.



KEFALET 9 MİLYON DOLAR

Çocuklarını zincirleyen David Allen Turpin’in (57) ve Louise Anna Turpin’in (49) işkence ve çocuk alıkoymaktan suçlandığı, karı kocanın her biri için mahkemenin 9 milyon dolar kefalet koyduğu bildirildi. Yetkililer, evde alıkonulan ve zincirlerle yataklarına bağlanan 13 kardeşin yıllardır yetersiz beslenme sonucunda yaşıtlarının çok altında olduklarını belirtirken, kaçan 17 yaşındaki çocuk da dahil olmak üzere altı çocuk, Moreno Vadisi’ndeki Riverside Üniversitesi Sağlık Sistemi Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yedi yetişkinin kardeşin ise Corona’daki Bölgesel Tıp Merkezinde tedavi gördüğünü söyledi.



Öte yandan 13 kardeşin yaşlarının 2 ile 29 arasında değiştiği belirtildi.