Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 6 aydır firari durumda olan Perez ve beraberindeki 4 kişiye, özel kuvvetlerin operasyon düzenlediği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında 5 kişinin yakalandığı belirtilse de, CNN'e konuşan üst düzey bir kaynak Perez'in öldürüldüğünü söyledi.

Açıklamada Perez ve silahlı adamları ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.



Perez, günün ilk saatlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çatışma sırasında çekildiğini iddia ettiği bir video yayımlamıştı. Videoda yüzünden kanlar aktığı görülen Perez, askerlerin teslim olmalarına izin vermediğini, öldürmek için kendilerine ateş açtığını iddia etmişti. Perez, konuşurken arkada bir kişinin "Teslim oluyoruz!" diye bağırdığı duyulm.



Perez haziranda kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenlemişti. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Perez kaçmıştı.



Firari eski polis memuru kaçak olduğu dönemde Instagram'da paylaştığı çok sayıda videoda amacının Venezuela halkını kendisini aç bırakan zorba bir hükûmetten kurtarmak olduğunu iddia etmişti. Aralık ayında yayımlanan bir videoda Perez'in silahlı adamlarıyla bir askeri karakola düzenlediği baskının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmini ayağıyla ezdiği görülüyordu. Videoda Perez esir aldığı askerleri halk açlık içindeyken hiçbir şey yapmadıkları için azarlıyordu.



Geçmişte polislik dışında pilotluk ve aksiyon filmi oyunculuğu da yapmış olan Perez, bazıları için kahraman, bazıları içinse tehlikeli bir suçlu. Bazı muhalifler ise onu Maduro yönetiminin muhalefetin hükûmeti devirmek üzere silahlı bir komplo peşinde olduğu tezini doğrulamak için oluşturduğu sahte bir figür olduğunu düşünüyor.