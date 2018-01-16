Kolombiya’nın başkenti Bogota ve Villavicencio kentini birbirine bağlayan karayolundaki köprü inşaatının çökmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti. Yetkililer, köprünün çökmesi sonucu 2 kişinin kaybolduğunu, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Sivil Savunma Müdürü Jorge Diaz, “280 metre yükseklikten düşen 10 işçi hayatını kaybetti. Kaza anında köprüde yaklaşık 20 işçi bulunuyordu” dedi. 