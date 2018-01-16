Kolombiya’nın başkenti Bogota ve Villavicencio kentini birbirine bağlayan karayolundaki köprü inşaatının çökmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti. Yetkililer, köprünün çökmesi sonucu 2 kişinin kaybolduğunu, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Sivil Savunma Müdürü Jorge Diaz, “280 metre yükseklikten düşen 10 işçi hayatını kaybetti. Kaza anında köprüde yaklaşık 20 işçi bulunuyordu” dedi.
Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü
16.01.2018 - 11:52 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kolombiya’da inşaat hâlindeki köprünün çökmesi sonucu en az 10 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Etiketler : kolombiya,
536804 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/536804.aspx
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