Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’nın Anvers şehrinde dün akşam yerel saatle 21.30 civarında Paardenmarkt Caddesindeki binada şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Belçika polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah enkazdan 2 kişinin bedeninin çıkarıldığı ve 14 yaralıdan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Üç binanın tamamen çöktüğü patlamada, dört bina da hasar gördü. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayın bir terör eylemi olduğu düşünülmüyor. Anvers Belediye Başkanı Bart Dewever konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olayın nedenini araştıracağız" dedi. Dewever, ölenlerin ve ailelerin yanında olduğunu sözlerine ekledi.