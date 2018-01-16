Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü önce 6 olarak duyuruldu, daha sonra güncellendi.



Depremin merkez üssü, Rivas'ın yaklaşık 80 kilometre açığı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, sarsıntı dört ülkede birden hissedildi. Nikaragua'nın yanı sıra Kosta Rika, Honduras ve Panama sallandı.



Depremin meydana geldiği alandan, Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden fay hattı geçiyor.