Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü önce 6 olarak duyuruldu, daha sonra güncellendi.
Depremin merkez üssü, Rivas'ın yaklaşık 80 kilometre açığı.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, sarsıntı dört ülkede birden hissedildi. Nikaragua'nın yanı sıra Kosta Rika, Honduras ve Panama sallandı.
Depremin meydana geldiği alandan, Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden fay hattı geçiyor.
Nikaragua'da 5.8 büyüklüğünde deprem
16.01.2018 - 19:02 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orta Amerika ülkesinin yaklaşık 80 kilometre açığında gerçekleşen sarsıntı, dört ülkede birden hissedildi.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü önce 6 olarak duyuruldu, daha sonra güncellendi.
Etiketler : Nikaragua,deprem,
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