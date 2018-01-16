Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir pansiyon binasının çatısından sarkan ceset görenlerin ağzını açık bıraktı. 26 yaşındaki Yevgeni Tikhonov isimli adama ait olduğu anlaşılan kişinin tamircilik yaptığı öğrenildi.

İNTİHAR OLMADIĞINA İNANILIYOR

Pansiyonun çatısına tutunmuş gibi duran Tikhonov'un bacaklarından aşağıya sivri buzların sarktığı görüldü. Başı da karlarla kaplı olan genç tamircinin, donarak öldüğü ve binadan sarkık şekilde kaldığı anlaşıldı. Yetkililer, tamircinin intihar ettiğine dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

"SADECE UYUMAK İÇİN AŞAĞIYA İNERİM"

Sibirya'nın Anzhero-Sudzhensk kentinde yaşayan Tikhonov, işini severek yapıyor ve çıktığı binaların tepesinden çektiği selfieleri sosyal medyada paylaşıyordu. Yakınları, tamirci gencin, "Sadece uyumak için aşağıya inerim" diye espriler yaptığını anlattı.