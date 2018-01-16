Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'ne operasyonun her an başlaması beklenirken, Anadolu Ajansı abonelerine önemli bir bilgiyi servis etti. Afrin'de sivillerin küçük gruplar hâlinde göçe başladılar.

HALEP'E DOĞRU HEREKETE GEÇTİLER

AA muhabirinin Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

ERDOĞAN: OPERASYON HER AN BAŞLAYABİLİR!

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekât nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekâtın her an başlayabileceğini açıklamıştı.