BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" planına ilişkin, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu." dedi.
Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu
16.01.2018 - 22:16 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 22:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin Suriye'de 'sınır güvenliği gücü' planına ilişkin, 'Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu.' dedi.
Etiketler : guterres,abd,suriye,bm,
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