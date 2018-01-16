Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, "Seçimler asla ertelenmeyecek ve zamanında yapılacak. Siyasi gruplarla seçim ittifakı çalışmaları söz konusu ancak gelecek dönemde kimin başbakan olacağı konusunda hiçbir müzakere söz konusu değil." dedi.

Şii milis gücü Haşdi Şabi ve diğer silahlı grupların seçimlere katılmayacağını yineleyen İbadi, "Siyaseti mezhepler üstü ve hizipçilikten uzak bir zemine oturtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Irak devlet kararı ve iradesinin hiçbir ülkeye bağlı olmadan alınması için çaba harcayacağız." ifadelerini kullandı.



IKBY ile müzakereler



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınır ve havalimanları kontrolüyle memur maaşlarının ödenmesinde müzakerelerin sürdüğünü dile getiren İbadi, "Bu meselelerin çözümüne çalışıyoruz. IKBY'den de dayanışma söz konusu. Memurların maaşlarını ödeme konusunda da ciddiyiz." değerlendirmesi yaptı.