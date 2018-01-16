İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, "Seçimler asla  ertelenmeyecek ve zamanında yapılacak. Siyasi gruplarla seçim ittifakı  çalışmaları söz konusu ancak gelecek dönemde kimin başbakan olacağı konusunda  hiçbir müzakere söz konusu değil." dedi.

Şii milis gücü Haşdi Şabi ve diğer silahlı grupların seçimlere  katılmayacağını yineleyen İbadi, "Siyaseti mezhepler üstü ve hizipçilikten uzak  bir zemine oturtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Irak devlet kararı ve iradesinin  hiçbir ülkeye bağlı olmadan alınması için çaba harcayacağız." ifadelerini  kullandı.
 
IKBY ile müzakereler
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınır ve havalimanları  kontrolüyle memur maaşlarının ödenmesinde müzakerelerin sürdüğünü dile getiren  İbadi, "Bu meselelerin çözümüne çalışıyoruz. IKBY'den de dayanışma söz konusu.  Memurların maaşlarını ödeme konusunda da ciddiyiz." değerlendirmesi yaptı.