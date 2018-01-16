ABD'de New York'ta yoğun kar yağışın hayata olumsuz etkileri devam ediyor. Buffalo şehrinde karlı yolda ilerlemeye çalışan tırlar ve araçlar peş peşe kaza yaptı. Görüntüleri çeken kişinin yardım etmek için şoförlere koştuğu görünürken olayda ölü veya yaralı olup olmadığı ise bilinmiyor.
ABD'de zincirleme kaza!
16.01.2018 - 23:17 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 23:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar art arda birbirlerine girdi.
Etiketler : abd,buffalo,new york,kar yağışı,trafik kazası,
536929 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/536929.aspx
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