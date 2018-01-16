Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de New York'ta yoğun kar yağışın hayata olumsuz etkileri devam ediyor. Buffalo şehrinde karlı yolda ilerlemeye çalışan tırlar ve araçlar peş peşe kaza yaptı. Görüntüleri çeken kişinin yardım etmek için şoförlere koştuğu görünürken olayda ölü veya yaralı olup olmadığı ise bilinmiyor.