Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD liderliğindeki toplantıda yaptırımların, Kuzey Kore üzerindeki baskının korunması gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile ’Kore Yarımadası Güvenliği ve İstikrarı’ konusunda görüştüler.

Bakan Tillerson, "Rejimin davranışının maliyetini Kuzey Kore’nin inanılır görüşmeler için masaya gelmesi noktasına kadar arttırmamız gerekiyor" dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ise, “Baskıyı hafifletmenin ya da Kuzey Kore’ye ödül vermenin zamanı değil. Kuzey Kore’nin diyaloğa girmesi, yaptırımların geçerli olduğunun kanıtı olarak yorumlanabilir" dedi.

Tillerson da, Kuzey Kore’nin müttefik kararlılığı ya da dayanışma yoluyla "kürek çekmesine" izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Tillerson, Vancouver toplantısını şiddetle eleştiren ve Birleşik Devletler’in yaptırımlarını tam olarak uygulamak üzere katılamayan Çin ve Rusya’ya da çağrıda bulundu.

Tillerson, Rusya ve Çin’in Kuzey’i desteklediği 1950-53 Kore Savaşı sırasında Güney Kore’yi destekleyen ülkeler arasında grup oluşturan Vancouver topluluğunun, Pyongyang ve ABD liderliğindeki "maksimum baskı" kampanyasının etkinliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ise yaptığı konuşmada, Kuzey Kore ile diyaloğun olimpiy