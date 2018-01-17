Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı.



Türkiye’nin Afrin’deki YPG mevzilerini vurduğuna dair haberleri doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadığını söyleyen Nauert, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir." ifadesini kullandı. ABD'nin Suriye'de bulunma amacının terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu savunan Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır." diye konuştu.

Sözcü ayrıca Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşeceğini dile getirdi.