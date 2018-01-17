Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura



Amerikalı ünlü medya uzmanı Jerry Day ABD’nin döktüğü kanları sorgulayarak bir video kaset yayınladı: Sözlerine “Ben şimdi kalksam komşunun bahçesine girsem ve köpeğini öldürsem ve bunu yapmak için beni sizin tuttuğunuzu söylesem ne olur? ABD’de de devlet size aynısını yapıyor” diye başlayan Jerry Day “ABD bir ülkeden çıkıp öbürüne giriyor, Afganistan, Irak, Yemen, Suriye, Pakistan, Türkiye Libya vs. Canlarının istediğini bombalıyor, öldürüyor, yerle bir ediyorlar. Bunu hukuki zemine oturtmadan, diğer ülkelerin rızasını almadan ve Cenevre Sözleşmesi gibi beynelmilel anlaşmaları açıkça ihlal ederek yapıyorlar. Medya ise tuhaf bir şekilde susuyor.

Dünyanın yeni kötü adamı biziz. ABD, Almanya’nın 1939’da yaptığı gibi kendisine tehdit teşkil etmeyen birçok ülkeye sebepsizce korku ve ölüm saçıyor. Bunları ordumuz, hükûmetimiz ve (medyanın adını bile anamadığı) derin devlet yapıyor. Sizin adınıza savaş suçu işliyor. Amerikalılar bu mazereti olmayan eylemlerin güvenliğini sağlayacağını sanıyor. Almanların Hitler’i alkışlaması gibi alkış tutuyorlar. Hâlbuki tam tersine bu sonu gelmeyen zulüm, teröre davetiye çıkarıyor. Tıpkı II. Dünya Savaşı’nda bütün dünyanın Almanya ve Japonya karşısında saf tutması gibi. Geçmişte yaşanan trajedilere bakarsanız alaşağı edilenin sadece Hitler olmadığını görürsünüz . Alman halkı da aşağılandı, aç bırakıldı, eziyet gördü ve öldürüldü. Kadın çocuk demeden “seçilmiş liderleri yüzünden” suçlandılar ve cezalandırıldılar.

ABD’nin küresel zulmüne karşı durmuyorsanız, siz de muhtemelen hedef hâline geleceksiniz. Diyelim ki ordumuzun bombaladığı bir ülkeye ayak bastınız... Un ufak olmuş evinin enkazından evlatlarının cesetlerini çıkaran biriyle göz göze geldiğinizi düşünün. Sizce bu insanlar size nasıl davranır?

Haçlı savaşı yürütme bahanesi ile başka ülkelerin kaynaklarını sömürüyorlar... Hiçbir propaganda, diplomasi, dış yardım ordumuzun yapmakta olduğu şeyi telafi edemez.

Gencecik askerlerimiz ölüyor ya da uzuvlarını kaybediyor. Bana kimse bunları büyük bir dava için yaptığımızı söyleyemez.

Bütün bunlar olurken savaş karşıtı bir söylemde dahi bulunmayacak kadar beyniniz yıkanmış mı? Bugün Konfederasyon bayrağı ülkemizde yasak. Çünkü insanlara köleliği ve adaletsizliği hatırlatıyor. Nazi bayrağı da yasak, soykırımın simgesi. Peki ya onları öldürürken evlerini yıkarken dost ve sevdiklerini götürürken dalgalandırdığınız ABD bayrağı neyi temsil ediyor? Bir zamanlar sallaya sallaya ziyaretlere götürdüğümüz bayrak şimdi bizi hedef yapacak.

Ben tek başıma ordumuzu kongremizi, başkanımızı ve derin devleti işgalcilikten alıkoyamıyorum. Bu mesajı yayınlayarak sizleri de yanıma çağırıyorum. Artık uyanın kendinize bir de dünyanın geri kalanı gözüyle bakın. Dünya kapımıza dayanıp ödeşmek istediğinde ben en azından bu videoyu göstereceğim.

Siz başınızın çaresine bakın.