Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPD/YPG'ye ABD'den silah desteği gelmeye devam ediyor. Esad yanlısı olduğu bilinen “Al Masdar” haber sitesi, ABD yönetimiyle PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin’deki YPG'lilere seyyar uçaksavar füze sistemleri teslim edildiğini duyurdu. Rus RİA haber ajansının söz konusu siteye dayanarak aktardığı habere göre markası bilinmeyen omuzdan atılabilen kısa menzilli seyyar uçaksavar sistemleri geçtiğimiz hafta gizlice bölgeye ulaştırılarak Afrin’deki YPG temsilcilerine teslim edildiği belirtildi. Haberde ayrıca omuzdan atılan seyyar uçaksavar füzelerinin Suriye’deki batı koalisyonu anlaşmaları çerçevesinde değil, ABD’nin şahsen PYD ile yaptığı ikili gizli anlaşma çerçevesinde teslim edildiğinin altı çizildi.