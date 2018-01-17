Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Tusk’ın ardından söz alan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker de benzer çağrıda bulundu. İngiltere’nin Avrupa Birliği içinde kalması konusunda Tusk ile hemfikir olduğunu kaydeden Junker “Bunu Londra’nın duyacağını umuyorum" diye konuştu.
Tusk: İngiltere, AB'den ayrılmasın
17.01.2018 - 06:56 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere’nin AB üyeliği konusunda fikir değiştirmesi hâlinde kapıların açık olduğunu söyledi.
Etiketler : tusk,brexit,avrupa birliği,
536987 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/536987.aspx
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