Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Tusk’ın ardından söz alan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker de benzer çağrıda bulundu. İngiltere’nin Avrupa Birliği içinde kalması konusunda Tusk ile hemfikir olduğunu kaydeden Junker “Bunu Londra’nın duyacağını umuyorum" diye konuştu.