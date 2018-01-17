Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörist PYD/YPG’den oluşacak 30 bin kişilik sınır gücü oluşturacaklarını belirten ABD’nin Savunma Bakanlığı (Pentogan), “Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz, kendileri ile konuyu görüşüyoruz” ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, "ABD hükümet yetkilileri ile Türk mevkidaşları arasında devam eden görüşmelerin konusu tam da bu konu" dedi. Pahon'un açıklamasında "varsayılan sınır güvenliği gücü" vurgusu yapması dikkati çekti.

Pentagon’un bir başka sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway de şunları söyledi:

"Afrin’deki PYD/PKK unsurlarını, DEAŞ ile mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok. SDG (PYD ve YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri) alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz grupları özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır."

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna şu karşılığı verdi: "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz."