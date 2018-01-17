Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de California eyaletinin Perris şehrinde bir karı-koca, yataklarına zincirleyerek 13 çocuğuna yıllarca tutsak hayatı yaşattı. Kan donduran olay, rehin tutulanlardan 17 yaşındaki kızın evden kaçıp bulduğu cep telefonundan polisi aramasıyla ortaya çıktı. Eve operasyon düzenleyen polis, yataklarına zincir ve asma kilitlerle bağlı olarak yaşayan çocukları kurtardı. Çocuklarını zincirleyen David Allen Turpin (57) ve Louise Anna Turpin’in (49) işkence ve çocuk alıkoymakla suçlandığı, karı kocanın her biri için mahkemenin 9 milyon dolar kefalet koyduğu bildirildi. Kaçan 17 yaşındaki çocuk da dâhil olmak üzere altı çocuk, Moreno Vadisi’ndeki Riverside Üniversitesi Sağlık Sistemi Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yedi yetişkin kardeşin ise Corona’daki Bölgesel Tıp Merkezinde tedavi gördüğünü söyledi. Yetkililer, yıllardır yetersiz beslenme sonucunda 2 ila 29 yaş arasındaki 13 kardeşin gelişiminin yaşıtlarının çok gerisinde olduğunu ifade ettiler.