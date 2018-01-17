Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lee, yaptığı yazılı açıklamada, "BM sistemi tarafından bana emredildiği şekilde, Myanmar'daki insan hakları ihlalleri ve istismarlarına maruz kurbanlara yardımcı olabilmek adına bu denli önemli görevimi devam ettirmeye kararlıyım." ifadesini kullandı.

Myanmar hükûmetinin ülkeye tüm erişim izinlerini iptal ettiğini ve görev süresi boyuncu kendisiyle hiçbir şekilde iş birliği yapmayacağını bildirdiğini anımsatan Lee, bu kararın işini zorlaştırdığını vurguladı. Lee, buna rağmen, komşu ülkeler Bangladeş ve Tayland'a sığınan kurbanlarla doğrudan görüşmeler yaparak Myanmar'daki insan hakları ihlallerini raporlaştıracağını kaydetti.

"Myanmar hükûmetinin bu kararından şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğradım"

Özel Raportör Lee'nin 18-24 Ocak'ta Bangladeş, ardından da 30 Ocak'a kadar Tayland'ı ziyaret edeceği, hazırlayacağı raporu da BM Cenevre Ofisi'nde mart ayında düzenlenecek İnsan Hakları Konseyine sunacağı öğrenildi.

Lee, 20 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Myanmar hükûmetinin ülkeye tüm erişim izinlerini iptal ettiğini ve görev süresi boyunca kendisiyle hiçbir şekilde iş birliği yapmayacağını bildirdiğini aktararak, karara sert tepki göstermişti.

Myanmar hükûmetinin bu kararının "ön yargılı" ve "adaletsiz" olduğunu vurgulayan Lee, "Myanmar hükûmetinin bu kararından şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğradım. Görevim süresince benimle iş birliği olmadığını gösteren bu deklarasyon, sadece, Arakan eyaletiyle ülkenin geri kalanında bazı korkunç olaylar yaşandığının göstergesi olarak görülebilir. Myanmar'ın bu yola girmeye karar vermesi utanç verici." değerlendirmesinde bulunmuştu.