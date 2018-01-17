Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, geçen yıl ülkede sığınmacı olarak kaydı alınanların sayısının 2016'ya göre azaldığını söyledi.

Maiziere, Berlin'de Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Jutta Cordt ile düzenlediği basın toplantısında 2017’de Almanya'ya gelen sığınmacılarla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sığınmacılarla ilgili önemli sorunların kontrol altında olduğunu ancak yapılacak çok şeyin bulunduğunu belirten Maiziere, "Almanya’da 2017'de ilk kez sığınmacı olarak kayıt yapılanların sayısı 2016'ya göre belirgin bir şekilde düştü. 2017'de 186 bin olarak gerçekleşen bu sayı 2016'da 280 bindi." dedi.

Maiziere, geçen yıl, aralarında çok sayıda suçlunun da bulunduğu yaklaşık 26 bin kişinin sınır dışı edildiğini, 30 binin üzerinde kişinin de gönüllü olarak ülkelerine geri döndüğünü kaydetti.

BAMF’ın çalışma koşullarının iyileştirildiğini ifade eden Maiziere, 2017’de sığınmacıların iltica taleplerinin sonuçlandırılma süresinin ortalama 2 aya düşürüldüğünü dile getirdi.

Maiziere, uluslararası mülteci krizinin hala devam ettiğini belirterek, bu göç hareketlerinin gelecekte uluslararası gelişmelerin merkezinde kalacağını söyledi.