Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), tarafından yayınlanan raporda, Bangladeş Temsilcisi Edouard Beigbeder'in, "Zaten vahim olan insani durum siklon ve muson mevsimlerinin başlamasından sonra felakete dönüşme riski taşıyor. Yüz binlerce çocuk korkunç şartlarda yaşıyor. Hastalık, su baskını, heyelan ve daha fazla yer değiştirme gibi daha büyük risklerle karşı karşıya kalınacaktır." açıklamasına yer verildi.

Beigbeder, "Pis su, yetersiz sanitasyon ve kötü hijyen koşulları, kolera salgınına ve Hepatit E'ye yol açabileceği gibi durgun ve hareketsiz su birikintileri de sıtma taşıyan sivrisinekleri çekebilir. Çocukları hastalıktan korumak mutlak bir öncelik olmalıdır." ifadesini kullandı.

Raporda, sığınmacı nüfus arasında, en az 24'ü çocuk 32 kişinin hayatını kaybettiği, 4 binden fazla şüpheli difteri vakası bulunduğu kaydedildi.

Raporda, UNICEF ve ortaklarının, difteriyle mücadele için aşı kampanyası başlattığı ve çocuklarla ailelerinin temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için çalıştığı ancak sığınmacı kamplarındaki aşırı yoğunluk ve kötüleşen hava koşullarının muhtemel salgın riskini de artırabileceği bildirildi.

Artan salgın hastalık tehdidinin yanı sıra siklon mevsimiyle ortaya çıkabilecek sel ve toprak kaymalarının da doğrudan çocukların yaşamına etki edebileceği vurgulanan raporda, mart ayında başlayan siklon mevsimi öncesinde hazırlık yapmak için az bir zaman kaldığının altı çizildi.

Öte yandan, haziranda başlayan muson yağmurlarının da yıkıcı toprak kaymaları ve su baskınlarına yol açabileceği kaydedildi. Raporda, sığınak, su sistemleri, tuvalet ve diğer altyapı sistemlerinin fırtına ya da sellerde ağır hasar görebileceği uyarısında bulunuldu.