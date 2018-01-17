Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rapora göre, Yemen'de yaklaşık 11 milyon çocuk bulunuyor ve çocukların neredeyse tamamına yakını insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

UNICEF, raporunda, ülkedeki çocukların yarısından fazlasının temiz sudan mahrum yaşadığı, yaklaşık 1,8 milyon çocuğun akut beslenme yetersizliği ve 400 bininin de "şiddetli" akut beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Raporda, 2 milyon çocuğun okula gidemediği, 1 milyondan fazla kişide koleradan şüphe edildiği ve kız çocuklarının dörtte üçünün 18 yaşından önce evlendirildiği kaydedildi.

5 bin çocuk öldü veya yaralandı

Raporda eylül ayı itibarıyla 256 okulun tamamen harap olduğuna, 150 okulun da yerinden edilen kişilerce ve 23 silahlı grup tarafından işgal edildiğine dikkat çekildi.

UNICEF, şiddet olaylarının başlamasından bu yana 5 binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığını kaydetti.

Yemen'de iç savaşın patlak verdiği 2015'ten bu yana 3 milyondan fazla çocuğun doğduğu belirtilen raporda, savaş atmosferinde doğan çocukların şiddet, yerinden edilme, hastalık, yoksulluk, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden mahrum olma gibi sorunların gölgesinde yaşama tutunmaya çalıştığına işaret edildi.

Difteriden 48 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcülerinden Fadela Chaib, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'deki difteri salgınına değindi.

Salgının, ülkedeki 23 vilayetin 19'unda hızla yayılmaya devam ettiğini ve ciddi tehlike oluşturduğunu anlatan Chaib, Yemen'deki difteri salgınında şüpheli vaka sayısının 678'e yükseldiğini, 48 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Dünyanın en büyük açlık krizi Yemen'de

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Bettina Luescher de 2,5 yıldır devam eden "çatışma" ve "tahribatın" Yemen'i kıtlığın eşiğine ittiğini ve dünyanın en büyük açlık krizine neden olduğunu söyledi.

Yemen'deki 7 vilayetin kıtlık sınırının altında olduğu ve olağanüstü durum yaşandığı bilgisini paylaşan Luescher, ülkedeki 18 milyon kişinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilemeden yaşadığını ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükûmet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.